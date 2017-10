Rostrum. Ansamblid

Kuulamisele tulevad tänavuse rostrumi parimad ansambliteosed.

Eesti helilooja Elis Vesiku "to become a tree" vaatleb igavpäevaelu tehnoloogilise singulaarsuse ja biootilise kriisi taustal. Austraalia ja Hollandi juurtega Kate Moore on loonud algselt kvartetile kirjutatud teosest uudisversiooni "Fern". Serbia päritolu helilooja Nemanja Radivojevići "Courants II: Unreality of all things" tegeleb paralleelsete narratiivide võimalike kooseksisteerimistega. Poolaka Artur Zagajewski "brut" 11 instrumendile tunnistati selle aasta rostrumi parimaks teoseks.

Teoseid kuulavad ning nende üle arutlevad klarnetist Helena Tuuling, löökpillimängija Vambola Krigul ja helilooja Andrus Kallastu. Saatejuht on Johanna Mängel.