Rostrum. Noored heliloojad

Teisipäeva õhtuti kõlab Klassikaraadios uus muusika 2017. aasta rahvusvaheliselt heliloojate rostrumilt. Tänavu maikuus toimus rostrum esmakordselt Sitsiilias, Palermos koostöös 400. aastapäeva tähistava Vincenzo Bellini Konservatooriumiga. Maailma ühel tähtsamal nüüdismuusika foorumil kõlas 58 uut heliteost 29 riigist. Klassikaraadio kuulamissessioonidel tulevad ettekandele silmapaistvamad, erilise helikeele ning omanäolise vormiga teosed.

Hooaja esimeses saates kõlavad noortekategooria parimad teosed. Noorte, alla 30aastaste heliloojate seas võitis soomlane Sebastian Hilli orkestriteosega "Reachings". Tähelepanu pälvisid ka Poola helilooja Szymon Stanislaw Strzeleci "L'atelier de sensorité" võimendatud ja prepareeritud tšellole ning 24 muusikule ja venelase Sergei Strojkini "Four Brief Scenes after Samuel Beckett" sopranile, klaverile, flöödile ja vioolale. Parimate seas olid ka ameeriklase Anthony Vine'i löökpillidele, klaverile, kontrabassile ja videole loodud "From a Forest of Standing Mirrors" ning Eesti helilooja Marianna Liiki sümfooniaorkestrile ja elektroonikale kirjutatud "Motion in Oscillating Fields".

Teoseid kuulavad ja nende üle arutlevad heliloojad Liisa Hirsch ja Elis Vesik, viiuldaja Triin Ruubel ning toimetaja Johanna Mängel.