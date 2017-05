Sooviklassika. II tund

* Imre Kalman - Radjami laul operetist "Bajadeer" (Georg Ots, Üleliidulise Raadio sümfooniaorkester, dirigent Juri Silantjev) * Edvard Grieg - Allegro molto moderato Klaverikontserdist a-moll op.16 (Leif Ove Andsnes, Bergeni Filharmoonia orkester, dirigent Dmitri Kitajenko) * Aleksander Läte / Karl Eduard Sööt - Pilvedele (RAM, dirigent Gustav Ernesaks) * Juhan Simm / Gustav Suits - Oma saar (Georg Ots, RAM, dirigent Gustav Ernesaks) * Carl Maria von Weber - Juubeliavamäng op.59 (Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent Neeme Järvi) * John Lennon, Paul McCartney - Girl (The King's Singers) * Richard Wagner - Lohengrin, I vaatus: Prelüüd (Turu Filharmoonia orkester, dirigent Petri Sakari) * Sammy Cahn, Saul Chaplin, Hy Zaret - Dedicated to you (Sarah Vaughan, Billy Eckstine) * Gianluigi Trovesi - Animali in Marcia (Gianluigi Trovesi Nonet) Stuudios on Pille Olde.