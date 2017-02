Sooviklassika. I tund

I tund

* Emile Waldteufel - Valss "Uisutajad" (Göteborgi Sümfooniaorkester, dirigent Neeme Järvi) * Gustav Mahler - "Joogilaul Maa viletsusest" tsüklist "Laul Maast" (Rene Kollo, Berliini Filharmoonikud, dirigent Herbert von Karajan) * Ludwig van Beethoven - Viiulisonaat nr. 5 F-duur: I Allegro op.24 (David Oistrahh, Lev Oborin) * George Gershwin - Someone to watch over me (Siim Aimla, Raivo Tafenau, Nils Landgren, Joel Remmel, Mihkel Mälgand, Petteri Hasa, Ricardo Padilla, Liisi Koikson) * Wolfgang Amadeus Mozart - Reekviem: Tuba mirum (Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Arete Teemets, Annaliisa Pillak, Oliver Kuusik, Priit Volmer, dirigent Darrell Ang) * Giuseppe Verdi - Odabella aaria ooperist "Attila" (Jenny Anvelt, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent Peeter Lilje) * Valentin Silvestrov - Kaks vaimulikku laulu: Rahu halastus (Kiievi Kammerkoor, dirigent Mõkola Hobdõtš) * Valentin Silvestrov - Kaks vaimulikku laulu: Sulle, Jumal, laulame (Kiievi Kammerkoor, dirigent M�