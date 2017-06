Sooviklassika. II tund

* Jules Massenet - "Meditatsioon" ooperist "Thais" (Leila Josefowicz, Academy of Saint Martin in the Fields, dirigent Neville Marriner) * Aleksander Läte / Anna Haava - Tuksuv süda (Eesti Raadio segakoor, dirigent Jüri Variste) * Olav Ehala / Juhan Viiding - Kodulaul (Eesti Piirivalve Orkestri bigbänd, Eve Pärnsalu, Joonatan Rautio, dirigent Siim Aimla) * Modest Mussorgski - Pildid näituselt: II Vana loss (Cincinnati Sümfooniaorkester) * Artur Lemba - Armastuse poeem (Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Arvo Leibur, dirigent Neeme Järvi) * Ferencz Lehar - Anna Elisa laul operetist "Paganini" (Heli Veskus, Teater "Estonia" orkester, dirigent Eri Klas) * Tõnu Kõrvits - 1. osa kitarrikontserdist "Concerto semplice" (Tiit Peterson, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent Vello Pähn) * Urmas Sisask - Pro patria: Pastoraal (Heldur Harry Põlda, Eesti Kaitseväe Orkester, dirigent Peeter Saan) * Veljo Tormis / Ain Kaalep - Pikse litaania (1974) (Urmas Põldma, Mareks Lobe, Margus Vaht, Eesti Rahvusmeeskoor, dirigent Ants Soots) * Soome Rahvalaul / Valter Juva - Karjalan kunnailla (Georg Ots) Stuudios on Pille Olde.