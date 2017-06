Sooviklassika. I tund

* Pjotr Tšaikovski - "Juuni. Barkarool" tsüklist "Aastaajad" op.37b (Detroiti Sümfooniaorkester, dirigent Neeme Järvi) * Juhan Jürme - Rukkirääk (ER naisansambel, Eesti Raadio estraadiorkester, dirigent Helmut Orusaar) * Wolfgang Amadeus Mozart - Klaverikontsert nr 22 Es-duur, 2.osa (Kalle Randalu, ERSO, Neeme Järvi) * Umberto Giordano - Chenier aaria ooperist "Andre Chenier" (Jussi Björling, Stokholmi orkester) * Joseph Haydn - (XI osa) Dona nobis pacem / Nelson-missast, d-moll (Raskete aegade missa) (Monteverdi Koor, Inglise Barokksolistid, dirigent John Eliot Gardiner) * Johann Sebastian Bach - Gloria Väikesest missast A-duur op.BWV-234 (Lisa Milne, Michael Chance, Ian Bostridge, Michael George, Choir of King's College, Cambridge, The Academy of Ancient Music, dirigent Stephen Cleobury) * Edvard Grieg - Nokturn (1891), op.54, nr.4 (Leif Ove Andsnes) * Jacob Thune Hansen Gade - Armukadedus (Cafehaus Ensemble Palais Royal) * - Porilaste marss, JS 152 (arr. 1900) (Lahti Sümfooniaorkester, dirigent Osmo Vänskä) * Perotinus - Alleluia nativitas (The Hilliard Ensemble, dirigent Paul Hillier)