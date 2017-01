Sooviklassika. I tund

* Jan Garbarek - Kus jõed kohtuvad (Jan Garbarek, Marilyn Mazur) * Giuseppe Verdi - Aetiuse ja Attila duett ooperist "Attila" (Tiit Kuusik, Teo Maiste, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent Eri Klas) * Cesar Franck - Viiulisonaat A-duur: I Allegretto ben moderato (Triin Ruubel, Kärt Ruubel) * Veljo Tormis - Avamäng nr 2 (Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent Neeme Järvi) * Giuseppe Verdi - Di Luna aaria ooperist "Trubaduur" (Georg Ots, Eesti Raadio Sümfooniaorkester, dirigent Neeme Järvi) * Arvo Pärt - My heart's in the Highlands (David James, Christopher Bowers-Broadbent)