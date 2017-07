Sooviklassika. I tund

I tund

* Carl Jonas Love Almqvist - There's a scent in Sätra Forest (Käbi Laretei) * Artur Kapp / Peeter Grünfeldt - Püha paik (1923) (Eesti Rahvusmeeskoor, dirigent Ants Soots) * Konstantin Jakob Türnpu / Villem Ridala - Kevade tunne (Eesti Rahvusmeeskoor, dirigent Ants Soots) * Ester Mägi - Bukoolika (Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent Peeter Lilje) * Marje Sink / Marje Sink - Valgel ööl (Kaia Urb, Heiki Mätlik) * Richard Wagner - "Laul Ehatähele" ooperi "Tannhäuser" 3. vaatusest (Tiit Kuusik, Eesti Raadio Sümfooniaorkester, dirigent Kirill Raudsepp) * Pjotr Tšaikovski - "Mõtisklus" D-duur op.42 viiulile ja orkestrile op.42 (Viktor Tretjakov, Festivaliorkester, dirigent Neeme Järvi) * Fryderyk Chopin - Tristesse (Jose Carreras) * Sting - Fragile (2Cellos) Stuudios on Pille Olde.