Sooviklassika. II

* Imre Kalman - Fedora laul operetist "Tsirkusprintsess" (Silvia Urb, Eesti Raadio Sümfooniaorkester, dirigent Vallo Järvi) * René Eespere - Februarium (Silver Ainomäe, Marius Järvi, Mihkel Mattisen) * Veljo Tormis / Ado Reinvald - Kodukeel (Eesti Koolinoorte Segakoor, dirigent Taavi Esko) * Anne Adams / Ave Alavainu - Sekund (Anne Adams, instrumentaalansambel) * Antonio Vivaldi - Farnace: Gelido in ogni vena (Cecilia Bartoli, Il Giardino Armonico, dirigent Marc Minkowski) * Arvo Pärt - My heart's in the Highlands (David James, Christopher Bowers-Broadbent) * Avo Tamme / Heldur Karmo - Põgenevad unenäod (TV-ansambel, Paul Allik, dirigent Kustas Kikerpuu) * Paul Elken / Sandor Petöfi - Kevad sulle kallis on (Jüri Pärg, Valdur Roots) * Charles Gounod - Ave Maria / J.S. Bachi I prelüüdi põhjal (HTK) (Kathleen Battle, Nancy Allen) * gregooriuse laul - Ave Maris Stella (Vox Clamantis, Weekend Guitar Trio, dirigent Jaan-Eik Tulve)