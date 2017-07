Sooviklassika. II tund

* Vincenzo Bellini - "Casta Diva" ooperi "Norma" I vaatusest (Maria Callas, Chorus of La Scala, Milan, Orchestra of La Scala, Milan, dirigent Tullio Serafin) * Joaquin Rodrigo, Alfredo Garcia Segura - Aranjuez'is sinu armastusega (Placido Domingo, orkester) * Georges Bizet - Micaela retsitatiiv ja aaria ooperist "Carmen" (Renée Fleming, London Philharmonic Orchestra, dirigent Charles Mackerras) * Johannes Brahms - Sümfoonia nr 2 D-duur: I Allegro non troppo op.73 (Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent Neeme Järvi) * Roman Toi / Juhan Liiv - Kui tume (Rahvusooper Estonia Noormeeste Koor, dirigent Hirvo Surva) * Georg Friedrich Händel - Ombra mai fu (Philippe Jaroussky) * Fryderyk Chopin - Masurka nr 4 f-moll tsüklist Neli masurkat, op 68 (Henryk Sztompka) * Dorothy Dodd, Agustin Lara - Granada (Frank Jr. Sinatra) * Astor Piazzolla - 4 estaciones portenas: Verano porteno (Patrick Gallois, Göran Söllscher) Stuudios on Kersti Inno.