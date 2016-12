Sooviklassika. III

* Giuseppe Verdi - Triumfimarss "Gloria all' Egitto" ooperist "Aida" (Rahvusooper Estonia sümfooniaorkester, Rahvusooper Estonia Ooperikoor, dirigent Vello Pähn) * Bob Dylan - Blowin in the Wind (Bob Dylan) * Kuldar Sink - Ave Maria (Kaie Konrad, Ene Salumäe) * Gaetano Donizetti - Malatesta ja Don Pasquale duett ooperist "Don Pasquale" (Ott Raukas, Georg Ots, Eesti Raadio Sümfooniaorkester, dirigent Kirill Raudsepp) * Jevgeni Martõnov - Sõdur unes näeb kodu (Aleksandrovi koor) * George Gershwin - Fascinating rhythm (Siim Aimla, Raivo Tafenau, Nils Landgren, Joel Remmel, Mihkel Mälgand, Petteri Hasa, Ricardo Padilla, Liisi Koikson) * Veljo Tormis / Paul-Eerik Rummo - Eesti meeste laulud: Tasase maa laul (Tallinna Kammerorkester, Kadri Voorand, Tõnu Kõrvits, dirigent Tõnu Kaljuste) * tundmatu - Santa Maria, strela do dia (Rondellus) * Sven Grünberg - Laviin filmist "Hukkunud Alpinisti Hotell" (Sven Grünberg) * Lepo Sumera - Pala aastast 1981 (Kalle Randalu) Kuulajate muusikasoove ja tervitusi vahendavad stuudios Anne Prommik ja Henry Tiisma.