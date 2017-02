Sooviklassika. II tund

II tund

* Johann Sebastian Bach - Viiulikontsert A-duur: I Allegro op.BWV1055 (Alina Ibragimova, Arcangelo , dirigent Jonathan Cohen) * Mihkel Lüdig / Jakob Tamm - Mänd (Eesti Rahvusmeeskoor, dirigent Ants Soots) * Edward Elgar - Adagio Sümfooniast nr.1 As-duur op.55 (BBC Philharmonic, dirigent George Hurst) * Robert Schumann - Unistus (Budapesti Klarnetikvintett) * Aram Hatšaturjan - Spartacus Suite 1, No 3: Variation of Aegina and Bacchanalia (Filharmoonia orkester Peterburi, dirigent Juri Temirkanov) * John Dowland - Voolake, mu pisarad (Tallinna Kammerorkester, Risto Joost, dirigent Risto Joost) * Edvard Grieg - Klaverikontsert a-moll: I Allegro molto moderato op.16 (Sigurd Slattebrekk, Oslo Filharmoonia orkester, dirigent Mihhail Jurovski) * Mihhail Glinka - Lõpukoor ooperist "Ivan Sussanin" (Põltsamaa kultuurimaja puhkpilliorkester, dirigent Voldemar Lemmik) * Bohuslav Martinu - Špalicek, Süit nr 1: III V palaci cernoknežnikove: Tanec male myšky op.H 214 (Eesti Riiklik