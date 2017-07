Sooviklassika. Lisete Velt, II

* Francis Lopez / Raymond Vincy - "Mehhiko" operetist "Mehhiko laulja" (Roberto Alagna, Pariisi Sümfooniaorkester, dirigent Yvan Cassar) * Pietro Mascagni - Mamma, quel vino e generoso (Turiddu), ooperist "Talupoja au" (Placido Domingo, Helga Profe, Orchester der Deutschen Oper Berlin) * Edvard Grieg - Peer Gynt 2.süit IV Solveigi laul (Filharmooniaansambel "Pro Musica") * Henry Glover - Drown In My Own Tears (Ray Charles) * Frank Perkins, Mitchell Parish - Stars Fell On Alabama (Ella Fizgerald, Louis Armstrong) * Sergei Rachmaninov - (I osa) Allegro vivace Klaverikontserdist nr.4 g-moll, op.40 (1926) (Bernd Glemser, Poola Raadio sümfooniaorkester, dirigent Antoni Wit) * Paul Elken / Sandor Petöfi - Tuul viib õilmelehe ära (Jüri Pärg, Valdur Roots) * Eduardo di Capua / Giovanni Capurro - O sole mio, dirigent William Ross) * Easley Blackwood - Microtonal Compositions IV osa 21 Notes - Suite In Four Mvts. (Easley Blackwood) * Pjotr Tšaikovski / Modest Tšaikovski - Iolanta ja Vodemoni duett "Tvoyo molcan'ye neponyatno" (nr 7) ooperist "Iolanta" (Anna Netrebko, Rolando Villazón, Staatskapelle Dresden, dirigent Nicola Luisotti) * Franz Schubert / Wilhelm Müller - Üks kask meil kasvas õues (Marje Aare, Tiit Kiken)