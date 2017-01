Sooviklassika. II tund

* Konstantin Jakob Türnpu / Aun Elise - Tervitus (Riiklik Akadeemiline Meeskoor, dirigent Olev Oja) Stuudios on Pille Olde. * Adolphe Charles Adam - Jõuluöö (Olev Ainomäe, Tarmo Sild, Tehnikaülikooli Akadeemiline Meeskoor, Piret Aidulo, dirigent Jüri Rent) * Franz Schubert - Mille cherubini in coro (Roberto Alagna, The Coir of St John's, The New London Children's Choir, The London Oratory School Choir, London Symphony Orchestra, dirigent Robert Smith) * Edvard Grieg - Norra tants nr.3 tsüklist "Norra tantsud op.35" op.35 (Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent Paavo Järvi) * Ferenc Liszt - Ungari rapsoodia nr 2 cis-moll (Arkadi Volodos) * Eino Tamberg / Sandor Petöfi - Mu laulud (Jüri Pärg, Toivo Peäske) * Eduard Tubin / Ernst Enno - Kõik tuuled (Eesti Rahvusmeeskoor, dirigent Ants Soots) * Jaan Koha / Eero Sepling - Buratino laul (Ferdinand Veike) * Giovanni Sollima - Violoncelles, Vibrez! (Marta Sudraba, Sol Gabetta, Kremerata Baltica, dirigent Gidon Kremer) * David Bowie / David Bowie - Space Oddity (David Bowie)