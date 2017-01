Sooviklassika. I tund

I tund

* Gustav Ernesaks - "Kalurite tants" ooperist "Tormide rand" (puhkpilliorkestrid, dirigent Voldemar Lemmik) * Juhan Simm / Gustav Suits - Oma saar (Riiklik Akadeemiline Meeskoor, Georg Ots, dirigent Gustav Ernesaks) * Hector Berlioz - Hero ja Ursula duett ooperi "Beatrice ja Benedict" 1. vaatusest (Leili Tammel, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Kaie Konrad, dirigent Neeme Järvi) * Giuseppe Verdi / Salvatore Cammarano - Ooper "Trubaduur": II vaatus, "Il balen del suo sorriso" (Placido Domingo, Orquestra de la Comunitat Valenciana, dirigent Pablo Heras-Casado) * Felix Mendelssohn - Sügislaul op.84.2 (Kaia Urb, Heiki Mätlik) * Tuudur Vettik - Kuu (Riiklik Akadeemiline Meeskoor, dirigent Gustav Ernesaks) * Ennio Morricone - Once Upon A Time In America ( dirigent Ennio Morricone) * Sergei Rahmaninov - Klaverikontsert nr 2 c-moll: I Moderato - Allegro op.18 (Deniss Matsujev, New York Philharmonic, dirigent Alan Gilbert) * Gustav Ernesaks / Betti Alver - Kuulajale (Eesti Raadio Segakoor, dirigent Ants Üleoja)