Sooviklassika. II tund

II tund

* Giuseppe Verdi - "Joogilaul" ooperist "Traviata" (Luciano Pavarotti, Joan Sutherland, Londoni Ooperikoor, Rahvusliku Filharmoonia orkester, dirigent Richard Bonynge) * César Franck - Panis angelicus (Jüri Pärg, Urmas Taniloo) * Imre Kalman - Duett operetist "Tsirkusprintsess" (Anu Kaal, Voldemar Kuslap, Eesti Raadio estraadiorkester, dirigent Endel Nõgene) * Paul Tammeveski - Üksainus õis (Sirje Puura, Eesti Raadio estraadiorkester, dirigent Peeter Saul) * Arvo Pärt - "Silentium" from "Tabula rasa" (Jan Söderblom, Tero Latvala, Jouko Laivuori, Tapiola Sinfonietta, dirigent Jean-Jacques Kantorow) * Jules Massenet - Le Cid: Act III - Ah! tout est bien fini!... (Jose Carreras, Orchestra of the Royal Opera House, dirigent Jacques Delacote) * Carl Nielsen - Tempo giusto Sümfooniast nr.5 op.50 (Cincinnati Sümfooniaorkester, dirigent Paavo Järvi) * Manuel López-Quiroga y Miquel - Seda sulle tõotan (Placido Domingo, Madriidi Linnaorkester, dirigent Miguel Roa) Stuudios on Kaisa Jõhvik.