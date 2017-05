Sooviklassika. I tund

* A. Grever - Kui saabub taas kaunis maikuu (Tipa-tapa-valss) (Ants Eskola) * Pjotr Tšaikovski - "Mai. Maiööd" tsüklist "Aastaajad" op.37b (Detroiti Sümfooniaorkester, dirigent Neeme Järvi) * Anton Rubinstein - Deemoni aaria ooperist "Deemon" (Georg Ots, Eugen Kelder) * Richard Rodgers / Oscar II Hammerstein - Prelude and The Sound of Music from The Sound of Music (Julie Andrews, teadmata , dirigent Irwin Kostal) * Evald Aav - Juta ja Ülo duett ooperist "Vikerlased" (Urve Tauts, Hendrik Krumm, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent Peeter Lilje) * Johann Sebastian Bach - Brandenburgi kontsert nr.5 D-duur. Osad: Allegro; Affettuoso; Allegro. op.BWV-1050 (Angela Hewitt, Richard Tognetti, Alison Mitchell, Austraalia Kammerorkester, dirigent Richard Tognetti) * Richard Strauss / John Henry Mackay - Homme (Iris Oja, Kadri-Ann Sumera) * tundmatu - Santa Maria amar (Rondellus) * Raymond Bernard Evans, Jay Livingston / Heldur Karmo - Ei me ette tea (Heli Lääts, instrumentaalansambel) Stuudios on Lisete Velt.