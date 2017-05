Sooviklassika. I tund

Kuulajate soove vahendab Tiina Kuningas. * Theodor Hansen - Ema süda (Harri Vasar, Tundmatu , Eesti Raadio noorteansambel, dirigent Emilie Karjus) * Eduardo di Capua - O Sole Mio (Robertino Loretti) * Pietro Mascagni - Turiddu aaria "Mamma, quel vino e generoso" ooperist "Talupoja au" (Placido Domingo, Berliini Saksa Ooperi orkester, Helga Profe, dirigent Nello Santi) * F. Sartori, L. Quarantotto - Con te Partiro (Andrea Bocelli) * Urmas Sisask - Trompetiin (Mart Kivi, Tiiu Sisask) * Pjotr Tšaikovski - "Lillede valss" balletist "Pähklipureja" (Prantsuse Raadio filharmooniaorkester, dirigent Paavo Järvi) * Cesare Andrea Bixio / B. Cherubini - Mamma (Robertino Loretti) * Miina Härma / Anna Haava - Kui sa tuled, too mull' lilli (Eesti Koorijuhtide Naiskoor, dirigent Õnne-Ann Roosvee) * Johann Sebastian Bach, Gabriela Montero - Prelude in C BWV 846 from The Well-Tempered Clavier Book I (Gabriela Montero) * Eduard Tubin / Juhan Liiv - Kui tume veel kauaks (Eesti Rahvusme