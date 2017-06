Sooviklassika. I tund

* Karl August Hermann / Mihkel Veske - Mingem üles mägedele (ENSV Riikliku Filharmoonia kammerkoor, dirigent Tõnu Kaljuste) * Igor Stravinski - "Valss" tsüklist "Kolm kerget pala" (Anna Klas, Bruno Lukk) * Georges Bizet - Escamillo kupleed ooperi "Carmen" 2. vaatusest (Tiit Kuusik, Eesti Raadio Sümfooniaorkester, teadmata , dirigent Neeme Järvi) * Georg Friedrich Händel - Allemande Süidist nr.7 B-duur op.HWV-440 (Keith Jarrett) * Giuseppe Verdi - Elena aaria ooperi "Sitsiilia verepulm" 5. vaatusest (Angela Gheorghiu, Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, dirigent Riccardo Chailly) * Valter Ojakäär / Leelo Tungal - Sinu jälgede hääl (Helgi Sallo, Eesti Raadio estraadiorkester, dirigent Peeter Saul) * Robert Schumann - Sümfoonia nr 3 Es-duur op. 97 (NDR Sümfooniaorkester, Jonathan Nott) * Philip Glass - In The Summer House: VI Molly Is a Dreamer - VII Enter Vivian - VIII The Beach / Lionel & Molly (Angela Chun, Jennifer Chun) * Remo Giazotto, Tomaso Albinoni - Adagio (Sharon Isbin, Zürichi Kammerorkester, dirigent Howard Griffiths) * Boris Kõrver - Laul filmist "Andruse õnn" (Paula Padrik, Eesti Raadio estraadiorkester, dirigent Rostislav Merkulov) Stuudios on Lisete Velt.