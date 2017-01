Sooviklassika. II tund

* Georgi Sveridov - Vene laul (Mati Palm) * Wolfgang Amadeus Mozart - Andante variatsioonidega G-duur KV 501 neljale käele (Kai Ratassepp, Mati Mikalai) * Franz Lehar - Operett "Lõbus lesk": Hanna ja Danilo duett (Anu Kaal, Illart Orav, Eesti Raadio estraadiorkester, dirigent Endel Nõgene) * Richard Wagner - "Valküüride lend" ooperist "Valküürid" (Viini Filharmoonikud, dirigent Georg Solti) * Mart Saar / Marie Heiberg - Põhjavaim (Eesti Filharmoonia Kammerkoor, dirigent Mikk Üleoja) * Romberg - "Punavarju laul" operetist "Kõrbelaul" (Georg Ots, orkester, dirigent Helmut Orusaar) * Eduard Oja / Anna Haava - Me oleme Põhjamaa lapsed (Valdur Roots, Jüri Pärg) * Eino Tamberg - I osa Moderato molto teosest "Väike sonatiin" klaverile a-moll op.3 (Hilja Olm) * Cole Porter - I concentrate on You (Oscar Peterson) * Franz Schubert - Impromt nr.3 G-duur (Andante) / tsüklist "Neli imprompti klaverile", D 899 (op.90) (Murray Perahia) * Webber Andrew Lloyd - "Hosanna in excelsis" Reekviemist (Placido Domingo, James Lancelot, Winchesteri katedraali koor, Inglise Kammerorkester, dirigent Lorin Maazel) * Robert Theodor Hansen - Ema süda (Virve Radamus, Tekla Koha) * Dhafer Youssef - Birds requiem: I Birds canticum (Dhafer Youssef, Küsnü Senlendirici, Eivind Aarset, Kristjan Randalu, Phil Donkin)