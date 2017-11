Sooviklassika. I

* Pärt Uusberg / Karl Ristikivi - Ka sisaliku tee kivil jätab jälje (Eesti Rahvusmeeskoor, dirigent Mikk Üleoja) * Camille Saint-Saens - IV osa Presto sümfooniast nr.3 c-moll (Orelisümfoonia) op.78 (Piret Aidulo, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent Paul Mägi) * Eduard Tubin / Karl Ristikivi - Mängivad pillid, kuu on vees (Mati Turi, Martti Raide) * Johann Sebastian Bach - Gloria Väikesest missast A-duur op.BWV-234 (Lisa Milne, Michael Chance, Ian Bostridge, Michael George, Choir of King's College, Cambridge, The Academy of Ancient Music, dirigent Stephen Cleobury) * Henry Rowley Bishop / John H. Payne - Home, sweet home (Bryn Terfel, Londoni Sümfooniaorkester, dirigent Barry Wordsworth) * Giuseppe Verdi - Eboli aaria ooperist "Don Carlo" (Urve Tauts, Teater "Estonia" sümfooniaorkester, dirigent Neeme Järvi) * H. Williams / Heldur Karmo - Lilled sinule (Voldemar Kuslap) * Theo Mackeben - Miks? (Margarita Voites, Eesti Raadio estraadiorkester, Riina Gerretz, dirigent Peeter Saul) * Vincenzo Bellini - "Chi sei" ja "Stolto!" ooperist "Capuletid ja Montecchid" (Luciano Pavarotti, Giacomo Aragall, La Scala koor, La Scala orkester, dirigent Claudio Abbado) * Cole Porter / Cole Porter - True love (Kiki Dee, Elton John) * Nino Rota - "Love theme" muusikast filmile "Romeo and Juliet" (Praha Filharmoonia orkester, dirigent Nick Ingman) Stuudios on Kersti Inno.