Sooviklassika. II tund

II tund

* Edvard Grieg - "Hommikumeeleolu" muusikast draamale "Peer Gynt" op.23 (Londoni Sümfooniaorkester, dirigent Per Dreier) * Jacques Prevert, Joseph Kosma - Les Feuilles Mortes (Yves Montand) * Edward Elgar - Nimrod / "Enigma variatsioonid" (Londoni sümfooniaorkester, dirigent Adrian Boult) * Pjotr Tšaikovski - Finaal Sümfooniast nr.4 f-moll op.36 (New Yorgi Filharmoonia orkester, dirigent Leonard Bernstein) * Eduard Tubin / Ernst Enno - Kõik tuuled (Eesti Rahvusmeeskoor, dirigent Ants Soots) * Frederic Chopin - Scherzo nr 2 b-moll op.31 (Ralf Taal) * Raimonds Pauls - White Song (Raimonds Pauls) * Richard Wagner - Eelmäng ooperile "Tristan ja Isolde" (Covent Gardeni Kuningliku Ooperiteatri orkester, dirigent Mark Elder) Stuudios on Lisete Velt.