Sooviklassika. I tund

* Edvard Grieg - Adagio Klaverikontserdist a-moll op.16 (Claudio Arrau, Bostoni Sümfooniaorkester, dirigent Colin Davis) Stuudios on Kaisa Jõhvik. * Dan Fogelberg, Kurt Elling - Same Old Lang Syne (Kurt Elling) * Richard Wagner - Tristan und Isolde: Einleitung (Royal Scottish National Orchestra, dirigent Neeme Järvi) * Jaan Rääts - Kammerkontsert nr. 2, III (Tallinna Kammerorkester, Risto Joost) * Gustav Ernesaks / George Gordon Byron - Muusikale (Olevine, dirigent Ants Sööt) * Pjotr Tšaikovski - "Oktoober. Sügislaul" tsüklist "Aastaajad" op.37b (Detroiti Sümfooniaorkester, dirigent Neeme Järvi) * Pietro Mascagni - "Attesa" ooperist "Talupoja au" (Sarah Brightman, Londoni Sümfooniaorkester, dirigent Paul Bateman) * Edward Elgar - Salut d'amore (Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, David Garrett, dirigent Andrew Litton) * Wolfgang Amadeus Mozart - Don Giovanni joogilaul ooperist "Don Giovanni" (Jorma Hynninen, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent Eri Klas) * Fryderyk Chopin - Andante spianato G-duur op.22 op.22 (Janusz Olejniczak) * Antonio Vivaldi - Largo Tšellokontserdist F-duur op.RV-410 (Sol Gabetta, Sonatori de la Gioiosa Marca)