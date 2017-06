Suveduur. Noorteorkestrid laulupeol

XII noorte laulu-ja tantsupeoni on jäänud loetud nädalapäevad.

2. juuli kontserdil saavad laulukaare all teiste hulgas kokku ka 900-liikmeline noorte sümfooniaorkester ja umbes 1500 mängijaga koondorkester. Kavas on eesti muusika klassika ja uudisteosed.