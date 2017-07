Suveduur 12. juulil

Kell 11:

* Kohtumine kolmandat põlve muusiku Maaja Roosiga, kes tänavusel noortepeol oli esimest korda koorijuhi rollis.

Noorte laulupeo ajaks kodumaad väisanud Rudolf Tobiase lapselaps rääkis laulupeoga seonduvatest tunnetest ja noorte lauljate ettevalmistusest.

Esmalt New Yorgis Juilliard’i muusikakoolis, seejärel magistrikraadi Manhattani muusikakoolis saanud Maaja Roos on elanud peamiselt New Yorgis, kus õpetas kuus aastat Columbia Ülikoolis, ta on esinenud palju nii koorijuhi kui klaverisolistina.

Maaja Roos (fotol koos saatejuhiga) on teiselpool ookeani pühendanud oma elu koorimuusikale olles omamoodi ühenduslüliks kodumaises kultuuriloos eilse ja tänase ja vahel.

Intervjuu on tehtud Tallinna Lauluväljaku raadiotornis 2. juulil 2017.

* Kuulame Rudolf Tobiase ja Eduard Tubina muusikat.

Kell 12:

* Eeloleval nädalavahetusel rikastub Eesti muusikamaastik taas ühe festivali võrra.

Uus muusika- ja maitseelamuste festival Südamemuusika Festival toob Eesti tippmuusikud jagama oma loomingut ning südant Võrumaa kauni looduse rüppe, Roosiku küla parki. (Ivo Heinloo)

* Kuulame Veljo Tormise, Georg Friedrich Händeli, Giovanni Pierluigi da Palestrina ja Edward Elgari muusikat.

Kell 13:

Kõlab põhjamaade heliloojate kirjutatu (Edvard Grieg, Knut Nysted) ja saate lõpus kuulame prantsuse impressionisti Maurice Raveli 1928. aastal esiettekandele tulnud teose “Bolero”.

Saatejuht on Marge-Ly Rookäär.