Suveduur 27. juunil

Külas on jazzivennad Mairo ja Holger Marjamaa; ansambli Rüüt singel ‟Torme trotsides” ja juttu kõigest muust, mis seondub ansambliga; Muhu saarel algab taas tulevikumuusika festival Juu Jääb, mille programmi tutvustab Villu Veski. Saatejuht on Ivo Heinloo.

Kell 11:

* Külas on vennad Marjamaad.

Saksofonist Mairo ja klahvpillimängija Holger on aktiivsed muusikud Eesti džässis.

Saates tuleb juttu nende viimase aja tegemistest.

Holger Marjamaa on viimastel aastatel palju viibinud New Yorgis, kus ta õpib Manhattan School of Music’us.

Mairo Marjamaa töötab EMTA jazziosakonna lõpetamise järel Otsakooli õppejõuna ja kirjutab uut muusikat oma kvartetile.

Kell 12:

* Kuulame ansambli Rüüt värsket singlit ‟Torme trotsides” nende varsti ilmuvalt albumilt ja vestleme ansambli liikmetega noorte laulu-ja tantsupeo ettevalmistustest.

Nimelt on nende muusika järgi loodud üks neiduderühma tants tantsupeol, ‟Külmapõli”.

Stuudios on Maarja Soomre ja Maili Metssalu.

* Täna algab Muhu saarel taas tulevikumuusika festival Juu Jääb.

Alates 1997. aastast on Villu Veski Muhu iidsete puude ja rookatuste vahele toonud head džässi, elektroonilist ja maailmamuusikat.

Programmi tutvustab Villu Veski.

Kell 13:

* Kõlab Prantsuse-Liibanoni helilooja Bechara El Khoury (1957) looming.

Kontsertavamängu ‟Orages” (‟Tormid”) esitab Pariisi orkester Paavo Järvi juhatusel.

Salvestus on tehtud Pariisis Salle Pleyel´is 2013. aastal.

Lisaks mahub saatetundi klarnetikontsert ‟Autumn pictures” (‟Sügispildid”), mida esitab Pariisi kammerorkester Olari Eltsi juhatusel, klarnetil Patrick Messina.