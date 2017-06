Suveduur 16. juunil

Noorte laulu-ja tantsupeo ettevalmistused hakkavad kohe vilju näitama; Von Krahli teatri audiovisuaalne installatsioon-lavastus “Forbidden Colors”; Haldi Välimäe debüütalbum “Raba”; Tallinna kitarrifestival paneb täna õhtul punkti. Saatejuht on Johanna Mängel.

Kell 11:

* XII noorte laulu-ja tantsupeoni on jäänud loetud nädalapäevad.

2. juuni kontserdil saavad laulukaare all teiste hulgas kokku ka 900-liikmeline noorte sümfooniaorkester ja umbes 1500 mängijaga koondorkester.

Kavas on eesti muusika klassika ja uudisteosed.

Tervelt aasta aega Eestimaa erinevates paikades toimunud eelproovidest, laulupeole sobiliku repertuaari otsingutest ning lauluväljakul dirigendipuldis eesootavatest väljakutsetest räägivad koondorkestri dirigendid Hando Põldmäe ja Riivo Jõgi, laulupeo sümfooniaorkestrite liigijuht ja uudisteose autor Jüri-Ruut Kangur ning dirigent, helilooja ja laulupeo ideekavandi looja Rasmus Puur.

Kell 12:

* Balti Jaama endises ootepaviljonis esietendus Von Krahli teatri audiovisuaalne installatsioon-lavastus “Forbidden Colors”.

Räägivad idee ja teostuse autorid Jana Solom ja Ivo Reinok.

* Järvamaalt pärit noor laulja ja laulukirjutaja Haldi Välimäe andis välja oma debüütalbumi “Raba”.

Vaiko Epliku plaadifirma Mortimer Snerd märgi all ilmunud heliplaat on salvestatud Epliku kodustuudios Raplamaal ning sellel kõlavad kitarri, klaveri, elektrikandle ja harmooniumi saatel kuus Haldi omaloomingulist ning igatsuslikku laulu.

Heliteoste inspiratsioonist, eesti keele ilusast kõlast ja kohtumisest oma muusikalise eeskujuga räägib Haldi Välimäe.

Kell 13:

* Tallinna kitarrifestival lõpeb täna õhtul KUMU auditooriumis Brasiilia trio kontserdiga “Rio kuuvalgel”.

Klassikaraadio teeb otseülekande.

Räägib festivali korraldaja Tiit Peterson. (Ivo Heinloo)

* Milline oli 2016. aasta parim filmimuusika?

Klassikalise muusika portaali ClassicFM avaldatud edetabeli parimaid tutvustab Tõrva Noorteraadio saatejuht Romet Piller.

Saatejuht on Johanna Mängel.