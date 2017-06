Suveduur. Anne Prommik

Muusikaelamusi New Yorgist; taasavati Tallinna Lauluväljaku Raadiotorn; kolm omanäolist lavastust ERM-is; Vivat Neeme Järvi!

Kell 12:

Külaline.

Kultuuriministeeriumi muusikanõunik Madli-Liis Parts saabus reisilt New Yorgist, kus teoks sai tema ammune plaan külastada kuulsat free jazzi showcase’i, Vision Festivali.

Lisaks kuulas ta Carnegie Hallis Mahleri “Laulu maast” Esa-Pekka Saloneni juhatusel.

Kell 13:

* Eile keskpäeval taasavati Tallinna Lauluväljaku Raadiotorn.

Kapitaalsed renoveerimistööd läksid maksma 530 tuhat eurot, hoone on saanud kaasaegse siselahenduse.

Raadiotorni ehitustööde käiku kommenteerivad projekteerija Jaan Mõttus, ehitusteadlane Karl Õiger ja Tallinna Laulväljaku juht Riho Rõõmus. (Marge-Ly Rookäär)

* ERM-s kohtuvad 7. juuni õhtul Tartu, Viimsi ja Tallinna kooliteatrid ning näha saab kolme omanäolist lavastust.

Lähemalt räägivad Tartu Waldorfgümnaasiumi muusika-ja draamaõpetaja Külli Ehastu ja 12. klassi õpilane Tuuli Maarja Põldma.

Kell 14:

* Vivat Neeme Järvi!

ERSO peadirigent on ta juba teist korda, lisaks on ta kunstilise juhine tegutsenud Göteborgis, Detroitis, New Jerseys, Šotimaal, Haagis ja Genfis.

160 orkestri ees külalisdirigendina seisnud Neeme Järvi valisid aastal 2010 Ameerika klassikalise muusika austajad üheks maailma parimaks dirigendiks.

Saatejuht on Anne Prommik.