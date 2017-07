Suveduur 3. juulil

Lõppes noorte laulu- ja tantsupidu, kus rõõmsalt ning hinges pakitseva tundega tantsiti kui lauldi – milline on teie arvamus peost? (telefon stuudios on 611 4285) Stuudiokülaliseks tuleb Veronika Kivisilla Eesti Kirjanike Liidust. Saatejuht on Jaan Leppik.