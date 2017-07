Suveduur 11. juulil

Ansambel Beati Mandolini alustab suvetuuri; traditsiooniline suvine muusikaüritus “Klarnetisuvi” Elvas; saatekülaline on noor Eesti dirigent Sander Tamm, kes rajas Hiinas poistekoorikooli The Hangzhou Boys’ Choir School. Saatejuht on Johanna Mängel.