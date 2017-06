Suveduur 22. juunil

Ain Anger laulis Deutsche Oper Berlin’is; ERM-s avatakse Eesti üle aegade suurim rahvarõivanäitus; 70. aasta juubelisünnipäeva tähistab Leelo Tungal; lähenemas on XXV Rapla Kirikumuusika Festival; juttu jaanikommetest. Saatejuht on Kersti Inno.

Kell 11:

* Ain Anger oli 17. juunil esmakordselt Boris Godunovi nimirollis Deutsche Oper Berlin’is.

Sündmusele oli kaasa elamas ka hulk eestlasi.

Muljeid vahendab Madli-Liis Parts.

* ERM-s avatakse Eesti üle aegade suurim rahvarõivanäitus.

152 rahvarõivakomplekti pärinevad kõigist Eesti kihelkondadest ja peegeldavad rahvarõivaste mitmekesisust geograafiliselt ja aastaringselt.

Lähemalt räägib kuraator Reet Piiri. (Hedvig Lätt)

* Täna on 70. aasta juubelisünnipäev Leelo Tunglal, kelle paljud kaunid tekstid on inspireerinud heliloojaid erinevais žanreis: lastelaulud, estraadilaulud, tsüklilised teosed, kantaadid, eesti esimene rock-ooper “Põhjaneitsi” jm.

Kell 12:

* Pille Lille Muusikute Fondi korraldusel on lähenemas XXV Rapla Kirikumuusika Festival, mida juba teist korda tunnustati Euroopa kvaliteedimärgisega EFFE.

Festival on pühendatud Reformatsiooni 500-le aastapäevale ja selle patrooniks on EELK peapiiskop Urmas Viilma.

Stuudios on selgitusi jagamas Pille Lill.

* Jaanipäeva kommetest ja tähistamisest räägib Einike Sooväli Eesti Vabaõhumuuseumist.

Kell 13:

* Muusikat Nikolai Rimski-Korsakovi ooperisüitidest mängib Šoti Rahvusorkester Neeme Järvi juhatusel.

Seda muusikat mängime firma Chandos LP-lt, mille maestro tõi viimati kaasa Floridast.

See oli Neeme Järvi esimene koostöö plaadifirmaga Chandos (1984).

Kuulame selle juurde ka Neeme Järvi kommentaari.

