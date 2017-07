Suveduur 18. juulil

Akustilise muusika festival Acoussion Live Saku lähistel Küla villas; Kinoteatri lavastus “Murru 422/2” endise Murru vangla elust; Londonis toimub klassikalise muusika suurfestival BBC Proms ja Klassikaraadio hoiab seal kõrva peal. Saatejuht on Miina Pärn.

Kell 11:

* Suvised muusikafestivalid koguvad tuure.

Sel nädalavahetusel toimub Saku lähistel Küla villas akustilise muusika festival Acoussion Live.

Mahedakõlaliste eesti muusikute Maarja Nuudi, Mick Pedaja, Markus Robami ja Tintura kõrval astuvad üles ka välismaised artistid – kahekordne Grammy võitja Bill Laurence ja tema kvartett ning noor prantsuse tulevikutäht Pomme.

Klassikaraadio stuudios tutvustab festivali peakorraldaja Tarmo Sikk ning kuulame ka valikut põnevamate artistide muusikast.

Kell 12:

* Kinoteater lisab eesti teatrisuvesse põneva ja ootamatu lavastuse endise Murru vangla elust.

Lavastust “Murru 422/2” tutvustavad Kinoteatri eestvedajad Paavo Piik, Paul Piik ja Henrik Kalmet.

Kõneleme lavastuse sünnist, kohtumisest kunagiste vangide ja vangivalvuritega ja sellest, miks selline teema üldse tänasel päeval üles on võetud.

Kell 13:

* Muusikamaailm on oma pilgud pööranud Londoni poole, kus toimub praegu suurfestival BBC Proms.

Vahendame Klassikaraadio kuulajatele 15. juulil Royal Albert Hallis toimunud kontserdi tipphetki, kus soleeris gruusia tippviiuldaja Lisa Batiashvili, keda on harukordne võimalus tänavu ka Eestis kuulda.

Muusik esineb augustis Pärnu Muusikafestivali lõppkontserdil.

BBC Promsil kõlas Lisa Batiashvili esituses Jean Sibeliuse Viiulikontsert d-moll, op. 47, mille ta esitas koos Berliini Staatskapelle’i ja dirigent Daniel Barenboimiga.



Saatejuht on Miina Pärn.