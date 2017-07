Suveduur 26. juulil

Kell 11:



* Corelli Music rändab mööda suviseid Eesti mõisasid.

Heategevuslik kontsertsari “Eesti Mõisad 2017” kestab 27.-30. juulini ning seekord laulab barokkansambliga mezzosopran Tuuri Dede.

Haaravat ajaloolist tausta avab kuulajatele ajaloolane Jüri Kuuskemaa.

Kontserdisarjast räägib Mail Sildos.



* Karijärve Keelpilliorkester ja Taani noorte sümfooniaorkester Presto annavad 30. juulil ühiskontserdi TÜ aulas.

Kavas on nii klassikaline kui ka kaasaegne muusika ning Taani ja Eesti autorite looming.

Lähemalt räägivad Karijärve orkestri liikmed Katrin Tamm, Helene Tamm ja Uku Toots. (Hedvig Lätt)



Kell 12:



* Eesti Filharmoonia Kammerkoor naasis äsja mainekalt Salzburgi festivalilt.

Koor andis kontserdi Mozarteumi saalis ning nende ees oli Mirga Grazinyte-Tyla – noor leedu dirigent, kellel on seljataga esimene hooaeg Birminghami Linnaorkestri peadirigendina ning kes astub tänavu üles ka BBC Promsil.

Sellest, kuidas Mirga Grazinyte-Tyla koori südamed võitis ja milliseks kujuneks kammerkoori Salzburgi reis, räägivad lauljad Karoliina Kriis ja Karin Salumäe.

Oma muusikuteest ja kohtumisest Eesti Filharmoonia kammerkooriga kõneleb Mirga Grazinyte-Tyla.



Kell 13:



* Kuulame Mirga Grazinyte-Tyla debüütkontserti möödunud aasta BBC Promsil.

Äsja Birminghami Linnaorkestri uueks dirigendiks nimetatud Grazinyte-Tyla juhatusel kõlas avamäng Mozarti ooperist “Võluflööt” ning taani helilooja Hans Abrahamseni Shakespeare’i-aineline uudisteos “Let me tell you”, kus soleeris sopran Barbara Hannigan.

Kontsert toimus 27. augustil 2016 Royal Albert Hallis.



Saatejuht on Miina Pärn.