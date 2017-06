Suveduur 29. juunil

Hortus Musicuse suvefestival In Horto Regis; Triigi Filharmoonia alustab teist hooaega; Tartu linna päev; saatekülaline on helilooja Pärt Uusberg; olupilte Båstadi festivalilt, kus esines Vox Clamantis ja mängiti Helena Tulve teoseid. Saatejuht on Miina Pärn.

Kell 11:



* Pühapäeva õhtul saab hoo sisse Hortus Musicuse suvefestival In Horto Regis VIII.

Hortus Musicus lõpetab traditsiooniliselt oma 44. hooaja suvefestivaliga Taani Kuninga aia veerel asuvas Väravatornis.

Neljal suveõhtul jõuab kuulajateni neli erinevat kava.

Stuudios jagab selgitusi Andres Mustonen. (Lisete Velt)



* Triigi Filharmoonia avab oma teise hooaja sel reedel Kristjan Randalu soolokontserdiga.

Tänavu suvel elustatakse Saaremaa sadamakülas unustuste hõlma vajunud kupleežanr, kõlab Vaiko Epliku ja Jarek Kasari muusika, kohaliku algatusena loodud tantsulavastus “Saare äratus” ning salvestatakse kaks Ööülikooli loengut.

Stuudios on Triigi Filharmoonia teist hooaega tutvustamas Hannaliisa Uusma ja Teele Vares.



* 29. juunil tähistatakse Tartu linna päeva.

Sel päeval lähevad ooper, klassikaline muusika, ooperisolistid Tartus jälle linnapeale ja võtavad kaasa näitlejad, et kõik koos ooperit sümbioosida.

Lähemalt räägivad päeva kunstiline juht Reigo Tamm ja päeva projektijuht Maris Peebo, Tiigi Seltsimajast. (Hedvig Lätt)



Kell 12:



* Saatekülaline on helilooja Pärt Uusberg, kellega räägime ürgsetest helidest, alustades rahvalaulust ja lõpetades tänasest eesti heliloomingust.

“Kunagi oli minu unistus Gustav Ernesaks olla, aga siis kui ma muusikat õppima hakkasin, oli unistus olla Jean Sibelius,” rääkis Pärt.

Üle ega ümber ei saa me ka laulupidudest. Kõneleme sellest, mis tunne oli laulupeol dirigeerida ja milline võiks olla üks unistuste laulupidu.



Kell 13:



* Tänavu sügisel möödub 50 aastat Euroopa raadiote muusikavahetuse algusest.

27. novembril tähistavad raadiod seda pidulikku sündmust kontserdiülekandega Londonist.

Ettekandele tuleva klaverikontserdi saavad seekord valida kuulajad üle kogu Euroopa.

Stuudios on Klassikaraadio peatoimetaja Tiia Teder.

* Vox Clamantis esines äsja Båstadi kammermuusikafestivalil ning seda kontserti vahendas Euroopa raadiokuulajatele ka EBU muusikavahetuse programm.

Tänavu on festivali resideeruv helilooja Helena Tulve ning Vox Clamantise tõi esiettekandele Rumi tekstile kirjutatud uudisteose “You and I”.

Kuulame kontsertsalvestust, sõna saavad Helena Tulve ja festivali kunstiline juht Karin Dornbucsh, kes on tuntud rootsi klarnetist.

* Båstadi kammermuusikafestivalil toimub lisaks kontsertidele ka põnevaid muusikasündmusi linnaruumis.

Båstadi raamatukoguesisel platsil kõlas 27. juuni pärastlõunal rootsi helilooja Karin Rehnqvisti teos “Ropade någon?”/ “Keegi hüüdis?” kahele rahvalaulikule ja brass-triole.

Vanadel rootsi helletustel põhinevat publikuosalusega teost tutvustab helilooja Karin Rehnqvist ning seejärel kuulame, kuidas kõlas see päikselisel pärastlõunal Båstadi linnaplatsil.

Saatejuht on Miina Pärn.