Suveduur 20. juulil

Kell 11:

Muusikat multiinstrumentalist Sephan Micuse albumilt “A Journey to the Holy Mountain” (ECM 1994).

Athosel, Kreeka poolsaarel elavad vaid mungad, kloostrite katused peegelduvad salapäraselt vastu kõikidele, kes ümber saare paatide või muude alustega seilavad.

Seejärel kõlab Johann Sebastian Bachi üks enimesitatud Jumalaema kiituseks loodud teos “Magnificat”.

Kell 12:

* Homsest on Pärnus rahvusvaheline pianistide meistrikursus, mille esikoolitajaks on juubilar Arbo Valdma.

Klaverimuusika austajad saavad Pärnu raekojas toimuvaid meistrikursuste tunde jälgida tasuta.

Festival Suveuni toob lisaks kursustele kuulajate ette ka viis kontserti.

Soovitusi jagab festivali korraldaja Kaija Velmet.

* Emajõe Suveteatris esietendub noore näitekirjaniku Kiti Põllu näidend “Tagahoovish”.

Eesti kirjandusklassiku Oskar Lutsu jutustusest pärinevad stseenid agulielust 1930. aastatel on kujunenud võrdpildiks sellest, mis oli tollal tagahoovilik.

Emajõe Suveteatri lavastus uurib, mis toimub säärastes nurgatagustes nüüd.

Lähemalt räägivad lavastaja Ain Mäeots ning näitlejad Liina Tennosaar ja Margus Jaanovits. (Hedvig Lätt).

Kell 13:

Kuulame valikut ansambli Vox Clamantise kontserdilt “Virgencita”.

Kõlavad Arvo Pärdi, Helena Tulve ja Tõnis Kaumanni muusika, Perotinuse “Beata Viscera” ning gregooriuse koraalid.

Alati täissaalile esinev Vox Clamantis on ühendanud oma tegevuses uue muusika peegelduse vanale, nende repertuaaris on kõrvuti koguni 500 aastase vahega kirjutatud muusika.

Ansambli kunstiline juht ja dirigent on Jaan-Eik Tulve.

Kontsert on salvestatud Niguliste muuseum-kontserdisaalis 13. mail 2015, helirežissöör Siim Mäesalu.

Saatejuht on Marge-Ly Rookäär.