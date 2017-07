Suveduur 25. juulil

Saaremaal algab täna XVIII Mustjala muusikafestival; jazziklubis Philly Joe’s mängib debüütkontserdi Eesti-Rootsi ansambel Alpine Shepherds; 12. korda toimub sel nädalal rahvusvaheline kammermuusika festival Hiiumaa Homecoming. Saatejuht on Lisete Velt.

Kell 11:

* Täna algab Saaremaal XVIII Mustjala muusikafestival.

Programmi tutvustab Mari Tammesalu. (Miina Pärn)

* Sel reedel annab jazziklubis Philly Joe’s debüütkontserdi Eesti-Rootsi ansambel Alpine Shepherds, kes komponeerib üheskoos ja laseb ka loodusel muusikale kaasa rääkida.

Stuudios on kontrabassimängija Mingo Rajandi.

Kell 12:

* Reedel saab hoo sisse järjekorras 12. rahvusvaheline kammermuusika festival Hiiumaa Homecoming, mille aukülaliseks on tänavu legendaarne dirigent Lev Markiz.

Kuidas on 20 aastat tagasi Moskvas alguse saanud festival jõudnud Hiiumaale ning millistel põhjustel on võtnud sõidu Eestisse ette vanameister Lev Markiz, kõnelevad oboemängija Dmitri Bulgakov, helilooja Lauri Jõeleht ja dirigent Lev Markiz ise.

Kell 13:

* Muusikavaliku on teinud dirigent Lev Markiz, oboemängija Dmitri Bulgakov ja helilooja Lauri Jõeleht.

Saatejuht on Lisete Velt.