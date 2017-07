Suveduur 14. juulil

Tulekul on kooride Eurovisioonil suur videoprojekt ‟Üheshingamine”; täna algab Londonis festival BBC Proms; on pianist Käbi Laretei 95. sünniaastapäev; Tartu Jaani kirikus on eksponeeritud valik Klaverimuuseumi klavereid. Saatejuht on Kadri Toomeste.

Kell 11:

* Järgmisel nädalal toimub kooride Eurovisioonil suur videoprojekt ‟Üheshingamine”.

Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU) algatas uue telekonkursi, Eurovisiooni lauluvõistluse kooridele (‟Eurovision Choir of the Year”).

Üheksa osalejamaa hulgas on ka Eesti, keda esindab ETV tütarlastekoor Aarne Saluveeri juhatusel, koori esinemiskava on kokku pandud Veljo Tormise helitöödest.

Muusikaõhtut juhivad Grammyga pärjatud helilooja-dirigent Eric Whitacre ja Läti televisiooni saatejuht Eva Johansone, teleülekande režissöör on Peter Maniura (BBC).

Otseülekanne Riia Arenalt algab laupäeval, 22. juulil kell 21.05 ETV2-s, kordus on neljapäeval, 27. juulil kell 22.50 ETV-s.

Suurejoonelist teleprojekti ja selle ettevalmistusi kommenteerib ETV peatoimetaja Heidi Pruuli.

* Täna algab BBC Proms, maailma suurim ja tähtsaim klassikalise muusika festival.

Mõõtmetelt suure ja repertuaaririkka muusikasündmuse kavast jõuab mitu kontserti ka Klassikaraadio kuulajateni.

Kell 12:

* Täna on pianist Käbi Laretei 95. sünniaastapäev (14.juuni 1922 – 1. november 2014).

Kuulame jutuajamisi Eesti Raadio arhiivist, kus Käbi Laretei räägib kodust ja kodutundest, klaveritest ja harjutamisest, unenägudest ja reaalsusest, esimesest esinemisest ja tähtsamatest kontserdipaikadest, kiitusest ja selle puudumisest (saade aastast 2003, saatejuht Marje Lenk).

* Tartu Jaani kirikus on eksponeeritud valik Klaverimuuseumi rariteetseid klavereid, mis on seotud eesti tuntud kirikutegelaste, heliloojate või pillimeistritega. Näitust tutvustab koostaja Alo Põldmäe. (Hedvig Lätt)

Kell 13:

John Adamsi “Harmoniumit” peetakse minimalistliku helilooja üheks võtmeteoseks.

See on vana hea minimalism, suurte kontrastide ja võimsate kõlalaviinide muusika. Kolmeosalise teose aluseks on John Donne´i ja Emily Dickinson´i luule, millest lähtuvalt autor ise nimetab oma teost transtsendentaalse nägemuse kolmeks poeemiks.

Esitavad San Francisco sümfooniaorkester ja koor.

Teos kõlab ka täna õhtul algava festivali BBC Proms avakontserdil.

Saatejuht on Kadri Toomeste.