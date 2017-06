Suveduur. Lisete Velt

Kell 11:

* Homme on dirigent Eri Klasi sünniaastapäev.

Kuulame intervjuud suure muusikamehe viimaselt kohtumiselt Klassikaraadioga 2015. aasta sügisel.

Eri Klasiga ajas juttu Marge-Ly Rookäär.

* Maestro Neeme Järvi tähistab oma 80. juubelisünnipäeva koos ERSOga kahel õhtul.

6. juuni kontserdil, mis on ühtlasi ERSO hooaja lõppkontsert, astub lisaks Neeme Järvile dirigendipulti tema noorem poeg Kristjan Järvi ning maestro õigel sünnipäevaõhtul, 7. juunil, ka tema vanem poeg Paavo Järvi.

Solistid on Neeme Järvi tütar, flötist Maarika Järvi ja kauaaegne loominguline partner pianist Kalle Randalu, laval on ka Eesti Rahvusmeeskoor.

Kava tutvustab maestro Neeme Järvi. (Kersti Inno)

Kell 12:

* Täna õhtul toimub Metodisti kirikus neljas kontsert sarjas “Noored juured”, mille eesmärk on leida ja toetada andekaid noori dirigente ning anda publikule võimalus nende loominguga tutvuda.

Esinevad Ilona Muhel lastekooriga Ellerhein, Grete Koik Jakob Westholmi Gümnaasiumi segakooriga, Riivo Jõgi Põlva Muusikakooli keelpilliorkestriga ja Ksenija Grabova Tallinna Tehnikaülikooli kammerkooriga.

Dirigendid on stuudios.

Saatejuht on Lisete Velt.

Kell 13:

* Frederyk Chopini klaverikontsert nr 1 e-moll op. 11.

Soleerib Lang Lang, Viini Filharmoonikuid juhatab Zubin Mehta.