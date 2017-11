Raadioteater. Tsirkus saabus

Peategelane Allan on 7-aastane poiss, kes koos vanema vennaga tahab pääseda tsirkusesse, aga poisid on vaesed, neil pole raha. Ainus võimalus on piletiraha tööga teenida.



Osades: Allan – Salme Reek. Eddie – Jaanus Orgulas. Larry – Leo Martin. Töölekihutaja – Oskar Põlla. Poisid – Kalju Karask, Harry Karro, Leili Bluumer. Vahelugeja – Aarne Ruus.

Režissöör Aarne Ruus. Muusikaline kujundaja Heino Jürisalu.



Raadioteater 1953.



November on poisterollide kuu Raadioteatris.