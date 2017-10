Euroraadio folgifestivali kontserdid jõuavad Klassikaraadio eetrisse

Tšehhi Raadio salvestas festivali raames 21 kontserti 17 maalt, Eestit esindas Puuluup – Ramo Teder ja Marko Veisson, kes mängisid hiiu kandleid, laulsid ja kasutasid lisaks elektroonikat (luuperit ja efekte).



Ansambli Puuluup esinemine võeti EBU toimetajate poolt vastu suure poolehoiuga. Palju tähelepanu pälvisid Puuluubi pillid – hiiu kandled.

EBU folgifestivalil 2017 osalesid järgmiste maade muusikud: Eesti, Leedu, Tšehhi, Ungari, Venemaa, Valgevene, Saksa, Norra, Šveitsi, Austia, Bulgaaria, Hispaania, Soome, Slovakkia, Lõuna-Korea ja Iirimaa. Salvestati 21 kontserti, mis avanesid peale helitöötlust raadiotoimetajatele eetrisse saatmiseks sügisel.

EBU folgifestival on Euroopa avaõiguslike ringhäälingute muusikatoimetajate tahtel koos käiv avalike salvestuste festival, mida on Lääne-Euroopas korraldatud nüüd juba 38 aastat. Eesti on oma kontserte sel sündmusel pakkunud kolmel korral: Mari Kalkuni ansambel esines 2012. aastal Segovias, Maarja Nuut 2015 Krakówis, tänavu astus Puuluup üles Český Krumlovis. EBU muusikavahetuse raames jõuavad kontserdisalvestised miljonite kuulajateni.

Kuulake EBU folgifestivali kontserte saates Folgialbum, mis on eetris pühapäeval kell 20 ja kordusena laupäeval kell 13.05.

Kuula Puuluupi Klassikaraadios.