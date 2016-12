Kõige ilusam jõululaul on Gruberi “Püha öö”

Teisele kohale tuli Olav Ehala “Jõuluingel” (tekst Leelo Tungal) ja kolmandaks hääletati Adolphe Adami “Jõuluöö”.

Klassikaraadio kodulehel toimunud aastalõpuküsitluses oli vaatamiseks-kuulamiseks 13 kaunimat jõululaulu ETV arhiivist, millest kuulajad valisid kolm lemmikut.

Lisaks said vastajad kirjutada nimekirjast puuduvad, endale meelepärasemad jõululaulud, mida kogunes üle saja.



Teiste seas tõsteti korduvalt esile nii Rene Eespere “Siis kui minu vanaema”, Jean Sibeliuse “Ei au, ei hiilgust”, Pärt Uusbergi “Õhtu ilu”, Alo Ritsingu “On lapseks saanud me Jumal” kui ka Chris Rea “Driving Home for Christmas” ja Agu Tammeoru “Talveöö”.

Aastalõpumängu kokkuvõttesaates nentisid kuulajad, et muusika on jõulude sisulise tähenduse loomisel väga oluline, tõdeti kodumaiste jõululaulude vähest esitamist ning toonitati eestikeelsete laulude esitamisvajadust.

Saatesse helistanud kuulajad rääkisid peretraditsioonidest, kirikuskäimise vajadusest või mittevajadusest. muretseti pühakodade pärast, mis on nii kehvas seisus, et seal ei saa jumalateenistusi läbi viia.

Jõulude ajal ei tohiks keegi olla üksinda, olid kuulajad kindlad. Kõige rohkem aga sooviti, et praeguses väga julmas ja sõjakeerises vonklevas maailmas saaks suurema positsiooni inimestevaheline mõistmine ja rahu.

Klassikaraadio kuulajamängus osales üle 600 vastaja, vastajate keskmine vanus oli 46,7 eulaastat. Kõige noorim vastaja oli 6-aastane, vanima vanus oli üle 80 eluaasta.