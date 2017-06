Suure-Jaani muusikapidu: ERSO ja imelapsed

20. korda toimuval Suure-Jaani Muusikafestivalil esineb alati ka Eesti Riiklik Sümfooniaorkester. Tänavu on solist viiuldaja Daniel Kogan. Juhatab kunagine imelaps Alexander Prior. Ülekanne on eetris 22. juunil kell 19.

Otseülekanne Suure-Jaanist jõuab Klassikaraadio eetrisse neljapäeval kell 19.

Suure-Jaani on alati olnud eesti kultuuris kesksel kohal: siit on pärit heliloojad Artur Kapp, Villem Kapp, Mart Saar, kunstnikud Johann Köler, Paul Kondas, kirjanik Albert Kivikas, muusikud Julius Vaks, Roman Toi ja Helen Tobias-Duesberg.

Kui esimesel festivalil 1998. aastal kõlas vaid Artur Kapi, Villem Kapi, Eugen Kapi ja Mart Saare muusika, siis aastatega on lisandunud teoseid paljudelt eesti heliloojatelt, maailma muusikaklassikast, aga ka tänapäeva loomingust.

Traditsiooniliste kontsertide kõrval toimuvad kontsertetendused ja lõunatunnid kohvikus Arturi Juures, kus interpreedid ja heliloojad räägivad muusikast ja oma tegemistest.

Festivali suurimad magnetid on päikesetõusukontsert Hüpassaare rabas ja ERSO kontsert, kus tänavu on kavas nii eesti kui saksa klassika.

Orkestri ees säravad noored ja andekad muusikud.

Daniel Kogan sündis andekate muusikute perre. Leonid Kogani ja Jelizaveta Gilelsi lapselapse ning kuulsa dirigendi Pavel Kogani vennapojana alustas ta muusikaõpinguid juba kuueaastaselt Marina Kesselmani juures.

Noor viiulikunstnik esineb sageli sellistes saalides nagu Moskva Konservatooriumi suur saal, Peterburi Akadeemiline Kappella, Odessa ja Leedu Filharmoonia saalid, Palazzo Chigi-Saracini Sienas ning festivalidel, näiteks Summit Music Festival USAs, Niagara Music Festival Kanadas, Sayowe Tais, Nancyphonies Prantsusmaal.

Daniel Kogan mängib Francesco Ruggieri 1660. aastal valmistatud viiulil.

Londonis sündinud 25-aastane Alexander Prior on edu saavutanud sensatsioonilise kiirusega.

Juba 18-aastaselt dirigeeris ta oma kuuendat sümfooniat, tema balletti “Mowgli” etendatakse Moskvas uba seitse aastat.

Prior on Peterburi Konservatooriumi ajaloos noorim – 17-aastasena – lõpetanud dirigent.

Alexander on andnud ülimenukaid kontserte Taani Kuninglikus Ooperis, Leipzigi Ooperis, Gewandhausi orkestri ees, Baieri Riigiooperis.

Kavas:

* Eugen Kapp – “Väike lõbus avamäng”

* Felix Mendelssohn-Bartholdy – Sümfoonia nr 5

* Franz Schubert – Sümfoonia nr 8 h-moll “Lõpetamata”

* Artur Kapp – “Fantaasia teemale B-A-C-H” viiulile ja orkestrile

Otseülekanne Suure-Jaani kooli saalist.

Vahendavad helirežissöör Teet Kehlmann, heliinsenerid Virgo Mäe ja Priit Karind ning toimetaja Anne Prommik.

Kuula neljapäeval 22. juunil kell 19.