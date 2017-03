Kuulamiskool: Tiiu Levald õpetab kuulama lauljaid

Põhikreedo on hääl, mille suurim väärtus on tämber ja selle ilu – seega bel canto, mille mõiste on püsinud muutumatuna 130 aasta jooksul.

Pühapäeval, 5. märtsil kell 9.05 ja kordus kolmapäeval, 8. märtsil kell 21.

Sarja avasaade räägib suurimatest hurmuritest vokaalmaailmas – tenoritest!

Kuulame lugusid ja naudime hääli: Enrico Caruso, Aureliano Pertile, Beniamino Gigli, Leonid Sobinov, Jussi Björling, Placido Domingo, Jonas Kaufmann, Janis Zabers, Hendrik Krumm.

Pühapäeval, 12. märtsil kell 9.05 ja kordus kolmapäeval, 15. märtsil kell 21.

Saade lauljannadest, kes võivad endale lubada kõike kolme oktaavi ulatuses – mezzod!

Hääled minevikust ja nüüdisajast: Marian Anderson, Kathleen Ferrier, Shirley Verrett, Marilyn Horne, Jelena Obraztsova, Cecilia Bartoli.

Pühapäeval, 19. märtsil kell 9.05 ja kordus kolmapäeval, 22. märtsil kell 21.

Põhjatute võimaluste häältest – baritonidest ja bassidest:

Mattia Battistini, Fjodor Šaljapin, Boris Christoff, Tito Gobbi, Louis Quilico, Bryn Terfel, Dmitri Hvorostovski, Aleksander Arder, Tiit Kuusik ja Georg Ots.

Pühapäeval, 26. märtsil kell 9.05 ja kordus kolmapäeval, 29. märtsil kell 21.

Neljas saade on kõige mitmetahulisemast ja värvikamast inimhäälest – sopranist.

Sopraneid on palju ja ka nendega seotud intriige on olnud läbi aegade hulganisti.

Kõigile teada staaride asemel tuleb juttu pigem neist lauljaist, kelle hääl on saate autori hinge puudutanud: Licia Albanese, Arta Florescu, Antonina Neždanova, Miliza Korjus, Beverly Sills, Renata Tebaldi, Maria Callas, Monserrat Caballé, Renée Fleming, Sylvia Sass, Nicol Canell, Kaie Konrad.

Sarja toimetaja on Kersti Inno.