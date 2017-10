Klassikaraadios esinevad Eesti parimad noorteorkestrid

Sel hooajal avab "Noorte Stuudio" uksed silmapaistvamatele Eesti noorteorkestritele. Ajaloolises Eesti Raadio 1. stuudios astuvad üles Nõmme Muusikakooli Sümfooniaorkester, Tallinna Muusikakeskkooli Sümfooniaorkester, Georg Otsa nim. Tallinna Muusikakooli Sümfooniaorkester ja Tallinna Muusikakooli Sümfooniaorkester. Sarja avakontserdil Tartu Elleri Muusikakooli Tubina saalis esineb Eller Sümfoniett.



„Noorte Stuudio“ on mõtteline järg juba aastaid toimunud populaarsele koolikontsertide sarjale „Klassikaraadio tuleb külla“, mille raames on Klassikaraadio innustanud noori kuulama klassikalist muusikat. Aastatel 2012-2017 toimus Klassikaraadio korraldamisel Eesti üldhariduskoolides ja muusikakoolides üle kuuekümne kontserdi.



2015. aastal kutsus Klassikaraadio esimest korda endale külla muusikakoolide õpilased. Raadiomaja üheksandal korrusel, Klassikaraadio fuajees asub kontsertklaver „Estonia“, mis saabus uude raadiomajja kraana abil juba siis, kui seal käis veel ulatuslik remont. Klassikaraadio klaveritoas ja otse-eetris on kolme aasta jooksul kõlanud nii viiuli- kui torupillimängu, esinenud on vahvad duod, triod ja suuremadki ansamblid. Mõtteid muusikast, pillimänguõpingust ning koolielust on neil kontsertidel jaganud noored muusikud, õpetajad ja koolijuhid.

„Noorte Stuudio“ kava novembris 2017:



K 1.11 kell 16.15 Tartu Elleri Muusikakooli Tubina saal

Eller Sümfoniett keelpillikoosseis, dirigent Lilyan Kaiv.

Kontserti vahendab toimetaja Liina Vainumetsa.

K 8.11 kell 16.15 Eesti Raadio 1. stuudio

Nõmme Muusikakooli Sümfooniaorkester, dirigent Riivo Jõgi

Kontserti vahendab toimetaja Johanna Mängel

K 15.11 kell 16.15 Eesti Raadio 1. stuudio

Tallinna Muusikakeskkooli Sümfooniaorkester, dirigent Jaan Ots

Kontserti vahendab toimetaja Lisete Velt

K 22.11 kell 16.15 Eesti Raadio 1. stuudio

Georg Otsa nim. Tallinna Muusikakooli Sümfooniaorkester, dirigent Ingrid Roose

Kontserti vahendab toimetaja Johanna Mängel

K 29.11 kell 16.15 Eesti Raadio 1. stuudio

Tallinna Muusikakooli Sümfooniaorkester, dirigent Ott Kask

Kontserti vahendab toimetaja Anne Prommik



„Noorte Stuudio“ on Klassikaraadio eetris novembrikuu kolmapäevadel kell 16.15.



Kontserdid on tasuta, kõik on oodatud kuulama!