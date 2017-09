Klassikaraadios tuleb taas Muusikapäeva viktoriin

Klassikaraadio korraldab Rahvusvahelisel Muusikapäeval e-viktoriini. Kõik huvilised, nii noored kui vanad, on oodatud mõistatama ja oma muusikalisi teadmisi proovile panema. Vastata saab 1. oktoobrist kuni 2. oktoobri keskpäevani.

Vastajaid ootab 15 küsimusega põhiviktoriin ning kergem variant algajatele muusikasõpradele kümne küsimusega.

Küsimused on valikvariantidega ning loogiliselt mõteldes on võimalik õigesti vastata ka siis, kui täpset vastust ei tea.

Küsimusi on nii klassika kui džässi ja popmuusika vallast, lahendades saab kuulata helifaile, vaadata pilti ning jälgida videot.

Muusikapäeva e-viktoriini saab lahendada pühapäeval 1. oktoobril kella 10st kuni esmaspäevani, 2. oktoobri keskpäevani.

Kokkuvõttesaade, kus selguvad parimad vastajad ja auhinnasaajad, raskeimad küsimused ja õiged vastused, on eetris saates Delta esmaspäeval kell 13.05.

Osalejaid ootavad muusikalised, aga ka magusad auhinnad.

Mullu lahendas veebiviktoriini rohkem kui 1200 kuulajat ning osa võtsid nii noored kui vanad muusikasõbrad ning mitmed kooliklassid üle terve Eesti.