Salvestused nüüdismuusika festivalilt AFEKT

Uut muusikat esitavad ansamblid Adapter ja Fractales ning ERSO toob dirigent Michael Wendebergi juhatusel ettekandele Brian Currenti teose ‟Noorte teejuht nüüdismuusika juurde”.

Möödunud sügisel toimunud Rahvusvaheline nüüdismuusika festival AFEKT on jätk Tartus 15 aastat kestnud Eesti Heliloojate Festivalile.

Festivali eesmärgiks on tuua Eesti publiku ette praegune Euroopa nüüdismuusika keskkond.

Peaheliloojad olid sel korral spektraalmuusika elav klassik Georg Friedrich Haas ja rahvusvahelise mõõtmega Eesti helilooja Toivo Tulev ning kontserte läbivaks teemaks oli visuaalne muusikateater.

Klassikaraadio vahendas mitmeid festivalikontserte.

Uuel aastal jõuavad esmakordselt eetrisse kolm kontserdisalvestust.

Esmaspäev, 9. jaanuar kell 19

Kontserdisaalis. Ansambel Adapter

Ensemble Adapter on Berliinis tegutsev Saksa-Islandi nüüdismuusika ansambel, mille tuuma moodustab kvartett koosseisus: Kristjana Helgadóttir (flööt), Ingólfur Vilhjálmsson (klarnet), Gunnhildur Einarsdóttir (harf) ja Matthias Engler (löökpillid).

Ansambli repertuaari kuuluvad peamiselt uue muusika esiettekanded ja valitud teosed lähiminevikust.

Festivalil AFEKT mängis ansambel taani, poola, soome ja hollandi heliloojate kõrval ka Londonis resideeruva eesti helilooja-vabaimproviseerija Elo Masingu uudisloomingut.

Kavas:

* Simon Steen-Andersen – ‟History of My Instrument”

* Elo Masing – ‟Study in Harmony” (esiettekanne)

* Jarkko Hartikainen – ‟Studies on Empathy”

* Mikolaj Laskowski – ‟Atlantis & ****”

* Bart de Vrees – ‟Zonder titel”

Kontsert on salvestatud 22. oktoobril 2016 Sõltumatu Tantsu Laval.

Helirežissöör on Siim Mäesalu, toimetaja Johanna Mängel.

Kolmapäev, 11. jaanuar kell 10

Muusikatuba. Noored ja nüüdismuusika

Oktoobris 2016 toimunud festivali Afekt ERSO kontserdi eel tõi Eesti Riiklik Sümfooniaorkester dirigent Michael Wendebergi juhatusel ettekandele aastal 2006 valminud Brian Currenti teose ‟Noorte teejuht nüüdismuusika juurde”., mille eesmärgiks on tutvustada noortele nüüdismuusika esitamist orkestriga.

Jutustaja selgitab 20-21. sajandi muusika olemust, samal ajal kui orkester illustreerib tema juttu reaalajas muusikanäidetega.

Juttu on nii vormist, rütmist, harmooniast, meloodiast, helikeelest kui elektroonilisest muusikast.

Brian Current on dirigent ja helilooja, kelle eesmärgiks on õhutada dialoogi muusikute ja kuulajate vahel.

Esitavad ERSO ja dirigent Michael Wendeberg, jutustaja rollis on Ardo-Ran Varres.

Stuudios on Anne Prommik.

Neljapäev, 12. jaanuar kell 19

Kontserdisaalis. Ansambel Fractales

Ensemble Fractales on asutatud 2012. aastal Brüsseli konservatooriumi juures ja sündis vajadusest edendada nüüdismuusikat.

Neid on juhendanud ja toetanud tunnustatud ansamblid nagu Ictus, Ensemble Recherche ja Klangforum Wien.

Esialgu keskendus ansambel peamiselt spektraalmuusikale, kuid hiljem on laienetud teistelegi nüüdismuusika suundadele.

Noortest muusikutest koosnev uue muusika ansambel Fractales tõi sügisesel festivalil AFEKT esiettekandele kahe eesti helilooja uudisteosed.

Kavas:

* Elis Vesik – ‟To become a tree” (esiettekanne)

* Kristjan Kõrver – ‟Experimentum crucis” (esiettekanne)

* Klaus Lang – ‟Zwillingsgipfel”

* Yann Robin – ‟Ftera”

* Simon Steen-Andersen – ‟Study”

* Toivo Tulev – ‟Dé ta ché”

* Gerard Grisey – ‟Talea”

Kontsert on salvestatud 25. oktoobril 2016 Tallinnas, Hopneri majas.

Helirežissöör on Siim Mäesalu, toimetaja Johanna Mängel.