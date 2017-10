Rostrum: kuula muusikat, hääleta, võida!

Kuula, hääleta, võida siin!

Tänavu maikuus peeti rahvusvaheline heliloojate rostrum esimest korda Sitsiilias Palermos.

Ürituse peakorraldaja Rahvusvaheline Muusikanõukogu (IMC) tegi koostööd väärikat neljasajandat aastapäeva tähistava Vincenzo Bellini konservatooriumiga.

Maailma ühel tähtsamal nüüdismuusika foorumil kõlas seekord 58 uut heliteost 29 riigist.

“Rostrum+” projekti raames esitletakse juba kolmandat aastat rostrumil osalenud heliteoseid ka suuremale kuulajaskonnale.

Ainulaadsel rostrumi kuulamisnädalal (Streaming Week) saab 2.-15. oktoobrini avalikus veebikeskkonnas kuulata ning hinnata maailma nüüdisheliloojate uudisloomingut.

Lisaks leiab rostrumi kodulehelt põhjalikumat informatsiooni foorumil osalenud raadiojaamade, heliloojate ja nende teoste kohta. Oma lemmikteoste poolt on võimalik ka hääletada! Kõikide hääletanute vahel üle kogu maailma loositakse välja luksuslik komplekt heliplaate. NB! Autorikaitsest tulenevate piirangute tõttu ei ole rostrumi kuulamisnädalal veebikeskkonnas siiski võimalik osa saada kõikidest foorumil kõlanud teostest.

Klassikaraadio esitles tänavusel rostrumil kahe eesti helilooja teoseid: Elis Vesik – „To become a tree“ (ansamblile) ja Marianna Liik – „Motion in Oscillating Fields“ (sümfooniaorkestrile ja elektroonikale)

Rostrumi põhikategoorias võitis poola helilooja Artur Zagajewski teos “brut” 11 instrumendile. Noorte, alla 30aastaste heliloojate kategoorias tunnistati parimaks soomlase Sebastian Hilli orkestriteos “Reachings”.

Kümne soovitatud teose hulgas tõsteti esile Eesti helilooja Elis Vesiku ansambliteos “To become a tree”.

Parimate seas on ka Prantsusmaad esindanud Ramon Lazkano orkestriteos “Mugarri”, inglase Christian Masoni “Open to Infinity: A Grain of Sand”, USAd esindanud Shei-Wei Lo “Madhye II” kuuele häälele ja surround-helile, Itaalia autori Vittorio Montalti “Untitled n. 2” võimendatud keelpillikvartetile ja elektroonikale, austerlase Gerhard E. Winkleri “Anamorph IX UA (Frostblues zur Winter-reise)” kitarrikvartetile ja sopranile ning Šveitši helilooja Daniel Zea ansambliteos “Pocket Enemy”.

Soovitatud teoste hulka jõudis ka Rootsit esindanud Andreas Zhibaj vioolakontsert “Ithaca”, Hollandit esindanud austraallase Kate Moore’i “Fern” ning Leedu helilooja Onutė Narbutaitė “Was there a butterfly?”.

Noorte kategoorias tõsteti võidutöö kõrval esile kaks teost: venelase Sergei Stroikini sopranile ja kvintetile kirjutatud “Four Brief Scenes after Samuel Beckett” ning poola helilooja Szymon Stanisław Strzeleci “L’Atelier de sensorité” võimendatud ja ettevalmistatud soolotšellole ja kammeransamblile.

Kõiki rostrumil esile tõstetud teoseid tutvustab oma kuulajatele hooaja jooksul keskmiselt kolmkümmend raadiojaama mitmel mandril.

Eelmisel hooajal mängiti eesti heliloojate Maria Kõrvitsa ja Ülo Kriguli rostrumiteoseid maailma raadiojaamades ülekaalukalt kõige rohkem.

Meie heliloojate teoseid kuulati märkimisväärselt ka 2016. aasta juunikuus toimunud avalikul rostrumi kuulamisnädalal.

Klassikaraadios uut hooaega alustanud saatesarja “Rostrum” kuulamissessioonidel tulevad ettekandele silmapaistvamad, erilise helikeele ning omanäolise vormiga teosed.

Teoseid kuulavad ning nende üle arutlevad heliloojad, muusikateadlased ja interpreedid.

“Rostrum” on eetris teisipäeviti kell 19.05.

Kordub laupäeviti kell 15.05