Maestro Neeme Järvi 80 Klassikaraadios

Klassikaraadio juubeldab koos Neeme Järviga! Armastatud dirigendi 80. sünnipäeva tähistamiseks on 4. – 9. juunil kavas suur valik helisalvestusi ja saateid. ERSO juubelikontserte 6. ja 7. juunil saab kuulata Klassikaraadiost otse.

Neeme Järvi dirigeeritud muusika kõlab Klassikaraadios peaaegu iga päev.

Järvi on otsustanud kinkida Klassikaraadiole kõik oma heliplaadid ning eetrijärjekorda on ootamas hulk hiljutisi ning vanemaid plaate ja lindistusi, enamikku neist saab kuulata koos maestro kommentaariga.

Juubelinädalal on argipäeviti kell 14 eetris Neeme Järvi albumid erinevate sümfooniaorkestritega, nende hulgas uued salvestused Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga ning 1963. aastal ilmunud vinüülplaat eesti heliloojate tollaste uudisteostega.

Neeme Järvi mõtteid muusikast saab kuulata saates “Braavo, Neeme Järvi” pühapäeval 4. juunil kell 9.05.

Kuulsa muusikutepere lugu jutustab Kersti Inno koostatud saade “Dünastia” pühapäeval, 11. juuni hommikul.

Lisaks juubelikontsertide otseülekannetele on Klassikaraadio õhtukavas 8. ja 9. juunil kell 20 eetris Neeme Järvi dirigeeritud kontsertide salvestused lõppenud hooajast.

Paljudes intervjuudes Klassikaraadiole on Neeme Järvi jaganud nakatavat vaimustust ja muusikarõõmu, kutsunud üles mõtlema suurelt ja nägema kõrgele.

“Ma armastan kogu aeg, iga päev. Hommikust õhtuni armastan ma muusikat,” ütleb maestro.

Kõik kuulajad on kutsutud liituma selle armastusega ja õnnesoovide jagamisega.