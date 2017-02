Philip Glass sai 80 ja raadio tähistab seda muusikaga

Philip Glassi sünnipäevakontsert, mis toimus 28. jaanuaril Londonis Barbican Hall’is on Klassikaraadio eetris reedel, 3. veebruaril kell 10. Lisaks on kuni nädala lõpuni kavas veel mitu saadet tema isikpärase muusikaga.

Tänapäeva üks mõjukam ning enimesitatud helilooja, ameeriklane Philip Glass tähistas teisipäeval, 31. jaanuaril oma 80. sünnipäeva.

Tähtpäeva puhul toimuvad mitmel pool maailmas erilised kontserdid Glassi muusikaga.

Laupäeval, 28. jaanuaril leidis aset Philip Glassi sünnipäevale pühendatud kontsert Londonis, Barbican Hall’is.

Kontserdil esines BBC Sümfooniaorkester dirigent Marin Alsopi juhatusel.

Klaveril soleerisid prantslannadest õdede duo Katia ja Marielle Labeque.

Inglise esiettekandes kõlab Glassi Kontsert kahele klaverile, mis kirjutatud aastatel 2014-2015 ning pühendatud õdede duole Katia ja Marielle Labequele.

Sünnipäevakontserdil Londonis oli ettekandel ka katkend 1980. aastatel loodud ooperi ‟Akhnaten” I vaatusest ning nelja-osaline sümfooniline kantaat ‟Itaipu”.

Muusikatuba on eetris reedel, 3. veebruaril kell 10. Stuudios on Johanna Mängel.

Philip Glassi sünnipäevanädal Klassikaraadios:

E 30. jaanuar

Kooskõla: Philip Glass – Sümfoonia nr. 2 (1994).

Mängib Viini Raadio Sümfooniaorkester dirigent Dennis Russell Daviese juhatusel.

Kuula saadet:

E 30. jaanuar

Ooperiõhtu: Philip Glassi vägivallatu „Satyagraha“.

Aastal 1979 Rotterdami linna tellimusel valminud Mahatma Gandhist inspireeritud "Satyagraha" kuulub Philip Glassi portreeooperite triloogiasse. Selle osad on pühendatud meestele, kes muutsid maailma.

Kuula saadet:

T 31. jaanuar

Kooskõla: Philip Glass – Tšellokontsert nr. 1 (2001).

Esitavad Julian Lloyd Webber ja Liverpooli Kuninglik Filharmooniaorkester, juhatab Gerard Schwarz.

Kuula saadet:

T 31. jaanuar

NYYD-muusika: õhtu Philip Glassi muusikaga.

Katkendid Philip Glassi ooperitest ‟Einstein on the Beach” ja ‟Akhnaten”, kammerooperist ‟Hydrogen Jukebox” ning melodraamast ‟1000 Airplanes on the Roof”. Lisaks tulevad ettekandele Glassi ‟Metamorphosis” ja „Songs from Liquid Days” ning muusika filmist ‟The Hours”.

Kuula saadet:

K 1. veebruar kell 14

Kooskõla: Philip Glass – Kontsert-fantaasia kahele timpanile ja orkestrile.

Esitavad Jonathan Haas, Evelyn Glennie ja Kuninglik Liverpooli Filharmoonia orkester; dirigeerib Gerard Schwarz.

Kuula saadet:

N 2. veebruar kell 14

Kooskõla: Philip Glass - sümfooniline kantaat ‟Itaipu” (1989).

Esitab Atlanta sümfooniaorkester ja koor, juhatab Robert Shaw.

R 3. veebruar kell 10

Muusikatuba: Philip Glassi sünnipäevakontsert.

Esineb BBC Sümfooniaorkester dirigent Marin Alsopi juhatusel. Klaveril soleerivad prantslannadest õdede duo Katia ja Marielle Labeque.

R 3. veebruar kell 14

Kooskõla: Philip Glass - Sümfoonia nr. 7.

Esitab Bruckner Orchestra Linz dirigent Dennis Russell Daviese juhatusel.

L 4. veebruar kell 14

Kooskõla: Philip Glass – Sümfoonia nr 4 ‟Heroes”.

Esitab American Composers Orchestra dirigent Dennis Russell Daviese juhatusel.

L 4. veebruar kell 16

NYYD-muusika kordus: õhtu Philip Glassi muusikaga.