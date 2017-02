Taas astub kuulaja ette saade ‟Džässmuusika ABG”

Saadetes meenutatakse ja portreteeritakse suurmeistreid, kelle ajaloolist tähtsust jazzi käekäigu kujundamisel ei vaidlusta enam ammugi keegi.

Olgu siis kõne all bigbändide kuldajastu üks svingikuningaid Count Basie (1904-1984), juba 1920ndatel alustanud särav pianist-vokalist Fats Waller (1904-1943), jazziloo võrratumaid naishääli Sarah Vaughan (1924-1990), saksofoni-gigant Sonny Rollins (s. 1930) või vahvalt suurvorme komponeerinud ja täppistundeliselt kammerlikke koosseise juhtinud Carla Bley (s. 1938).



Suurmeistrite kõrval kõneldakse ka neist, kelle jäetud helijäljed ei olnud üleilmselt päris sama sügavad ja ajastuid ületavad, ent kes sellegipoolest on endast maha jätnud märkimisväärselt isikupärase pärandi.

Nagu suurepärane stilist, saksofonist Paul Desmond (1924-1977), trompetist-ansamblijuht-rütmifakiir Don Ellis (1934-1978), Poola ja kogu Euroopa mõistatuslikumaid jazzilegende Krzysztof Komeda (1931-1969).



Omaette saadet on väärt ka mitmekülgne populaarmuusika-korüfee Ray Charles (1930-2004).



Sarja viimane saade on pühendatud Norra multitalendile Christian Wallumrødile (s. 1971), kes nii komponisti kui klaverimängijana on kadestusväärse isu ja üha kasvava enesekindlusega liikunud nüüdismuusika, džässi ja klassika piiridel alates möödunud sajandi lõpuaastaist.



Saade ‟Džässmuusika ABG” on Klassikaraadio eetris laupäeviti kell 21.

Sarja autor on Tiit Kusnets.